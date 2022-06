Da Minori ad Amalfi 50 minuti, poi la fuga via mare a Positano. Il racconto disperato di una giornata normale in Costiera Amalfitana di alcuni turisti che si trovano a Minori. “Abbiamo preso la Sita normalmente questa mattina, ma è stato un incubo: si moriva, eravamo stretti uno contro l’altro. Minori era un caos a causa del traffico e, ad un certo punto, anche se avevamo il biglietto per Positano, abbiamo lasciato l’autobus per le vie del mare. Ma anche così eravamo assembrati in centinaia. È stato un vero e proprio incubo, sembrava di stare in India. Veramente un peccato perché la Costiera è bellissima, ma così è invivibile”.