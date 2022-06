Cultura. Enrico Vanzina a Sorrento Incontra

Sorrento, 24 giugno, ore 19.30, chiostro di San Francesco

Proseguono gli appuntamenti con l’edizione 2022 di Sorrento Incontra, il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.

Venerdì 24 giugno, alle ore 19.30, al chiostro di San Francesco, spazio ad un grande autore come Enrico Vanzina che, nel suo “Diario diurno”, edito da Harper Collins. Il regista, produttore e scrittore, dialogherà con Antonio Sorella, docente di linguistica e letteratura italiana. Un diario che racconta undici anni, racchiusi da due grandi crisi sociali, quella economica del 2011 e quella che stiamo ancora vivendo ed è legata alla pandemia. E in mezzo la vita, le gioie, i dolori, gli attimi solo in apparenza insignificanti ma in realtà decisivi, la politica, i libri, il cinema, certo, il cinema, gli amici che si ritrovano o se ne vanno, gli incontri casuali, le strade prese o perse.

Molte anche le pagine legate a Sorrento, alcune delle quali saranno lette dall’autore.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso, presieduto da Luciano Russo.