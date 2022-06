Critiche al costo della pizza, da Vico Equense la Pizza a Metro attacca Briatore: “Rispetto del prossimo. I nostri numeri nei suoi sogni”

Me lo volevo risparmiare questo post, ma non c’è l’ho fatta. Vorrei dire al Sig. Briatore, esiste una realtà a Vico Equense chiamata Pizza a Metro, che nei suoi 70 e oltre anni di storia, ha visto passare nelle sue sale, non meno di 15/20 milioni di persone. E’ solo l’inizio del duro post in cui Lino Di Somma, membro della pizzeria Pizza a Metro, attacca Flavio Briatore e le sue dichiarazioni in merito al costo della pizza a Napoli.

“Pizza a 4-5 euro: cosa ci mettono?”

Questi signori che vendono una pizza a 4-5 euro come pubblicizzano, cosa mettono in queste pizze? Aveva detto Briatore scatenando una bufera nel mondo della gastronomia e non solo. Il prezzo elevato, dunque, a sua detta si tradurrebbe in una maggior qualità, cosa che mancherebbe nelle pizze vendute a 4/5 euro. Eppure quello è il prezzo che si paga a Napoli, patria per eccellenza della prelibatezza, per mangiare una Margherita o una Marinara. Briatore difende, dunque, il costo della pizza venduta nei suoi locali che arriva a toccare anche i 60 euro.

Lino Di Somma: “I nostri numeri nei suoi sogni”

Ha reso possibile – continua riferendosi alla Pizza a Metro -, e rende tutt’ora possibile, la dignitosa sopravvivenza, grazie alla sua inimitabile pizza, di centinaia di famiglie. Ancora oggi nelle sue sale non passano meno di 4000 persone a settimana. Parliamo solo di una “piccola” realtà Campana. Vorrei dire al Sig. Briatore, che se mettesse insieme tutti gli pseudo ristoranti che possiede in giro per il mondo e se campasse dieci vite di seguito, neanche nei suoi più audaci sogni, metterebbe insieme questi numeri. Avere rispetto del prossimo, mi rendo sempre più conto, è un impresa ardua, per alcuni addirittura impossibile.