Covid in Campania cresce. Peppe Coppola “Molte complicazioni in Penisola Sorrentina”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Peppe Coppola Photo 105, esperto di protezione civile, lancia l’allarme anche sul territorio postando i dati del Bollettino della Regione Campania sui dati del Coronavirus Covid-19 con le sue varianti

Aumenti vertiginosi con complicazioni varie in Penisola Sorrentina per persone colpite dal Coronavirus, il governo pronto a varare nuove norme almeno sui posti di lavoro fino al 30 Ottobre 2022

IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 9.946 di cui: Positivi all’antigenico: 9.171 Positivi al molecolare: 775

Test: 30.192 di cui: Antigenici: 24.091 Molecolari: 6.101

Deceduti: 3 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573 Posti letto di terapia intensiva occupati: 27 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 453 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Napoli, 30 giugno 2022

Rapida ricrescita della Pandemia in Campania

Si rivela sempre più rapida la corsa di Sars-Cov-2 a infettare quanta più gente è possibile, scrive Repubblica Napoli , con un indice di contagiosità al 30,88, in flessione risibile rispetto alle 48 ore precedenti ( 32,5). Il report di ieri descrive una situazione di allarme per la nostra regione: 8.386 positivi svelati da 27.153 tamponi, 25 posti letto occupati nelle terapie intensive e 417 quelli delle degenze ordinarie.

30 Giugno 2022

L’incremento maggiore, ma era scontato in base alla minor aggressività del virus, si registra proprio nei reparti di elezione. E se il dato è confortante dal punto di vista sanitario, lo è molto meno da quello assistenziale dove la quota dei ricoverati Covid va a intaccare la recettività ospedaliera, penalizzando così i pazienti in attesa di cure per altre patologie.