Covid, De Luca invita a non sottovalutare il virus: “Numero di positivi enormemente superiore a quello dello scorso anno”. Durante la consueta diretta settimanale del venerdì, oggi il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fornito nuovi aggiornamenti circa la pandemia da Covid.

Durante la diretta De Luca ha affermato di una ripresa del contagio e che si sta assumendo un atteggiamento di sottovalutazione. “Abbiamo avuto una piccola ripresa del contagio. Credo che sia giusto invitare i nostri concittadini a non avere un atteggiamento di sottovalutazione: l’impressione che si ha è che si stia assumendo un atteggiamento di questo tipo”.

“Certo, non abbiamo grandi problemi sanitari, non abbiamo patologie pesanti, né ricoveri in terapia intensiva, tutto sommato non è un grande problema. Ora, credo che sia anche fondata quest’osservazione: in larghissima misura, le persone che risultano positive non hanno grandi sintomi. Però, stiamo attenti, perché noi abbiamo, oggi, un numero di positivi che è enormemente superiore ai positivi che avevamo un anno fa, nonostante la campagna di vaccinazione che abbiamo avuto in Italia”.

“I sintomi sono leggeri, ma è anche vero che il numero di contagi resta estremamente elevato. Ciò deve preoccuparci, perché è un annuncio di quello che accadrà dopo l’estate. Puoi anche avere un Covid con meno sintomi, ma se il numero di casi si moltiplica per dieci, anche quello dei ricoveri sarà destinato ad aumentare”.