Covid-19, tornano ad aumentare i contagi in tutta Italia. Non bisogna abbassare la guardia

Nonostante le alte temperature che dovrebbero “uccidere” il virus, tornano a ad aumentare i contagi ed i decessi per Covid-19. Questi ultimi – secondo l’Oms – nell’ultima settimana hanno addirittura fatto registrare un aumento del 17%. Fortunatamente, però, l’alto livello di copertura vaccinale della popolazione, riducendo significativamente i casi di malattia grave, sta impedendo un effetto di sovraccarico sugli ospedali.

Tuttavia l’aumento dei casi segnala che siamo dinanzi ad una nuova ‘ondata estiva’, sia pure sotto controllo, e rende evidente come la convivenza con il virus SarsCoV2 sia ormai diventata inevitabile.

Una situazione che riguarda tutte le regioni italiane, complice anche l’azzeramento delle misure protettive ed un ritorno alla normalità con assembramenti che favoriscono la diffusione del virus.

Dopo un periodo di rassicurante decrescita, stiamo assistendo a un nuovo aumento. L’ipotesi che Covid sia meno aggressivo – dicono molti esperti – si è rivelata errata perché il virus circola ampiamente e coglie tutte le occasioni per trasmettersi. Quindi è opportuno – secondo molti virologi – continuare ad adottare alcune cautele per ridurre il rischio di contagio, in particolare è consigliato l’utilizzo della mascherina.

Nei luoghi all’aperto la probabilità di contagio è nettamente minore solo se viene rispettato il distanziamento sociale ma il rischio non è pari a zero. E’ per questo che in presenza di assembramenti sarebbe consigliato l’utilizzo della mascherina. Anche negli ambienti chiusi sarebbe opportuno continuare ad indossare la mascherina anche se non costituisce più un obbligo.

Insomma, cerchiamo di ritornare lentamente ad una vita normale ma continuiamo a usare delle precauzioni per evitare di ritrovarci in autunno a fare i conti con nuove restrizioni.