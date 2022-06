Costiera amalfitana: scooter in sosta selvaggia sulla statale a Castiglione

Domenica da inferno per le strade della costiera amalfitana che si vedono assaltare sempre più, nel corso delle settimane, da motorini, auto, bus turistici e minivan. Stavolta ci troviamo a Castiglione di Ravello, e il problema non sembra essersi generato a causa del traffico intasato, ma dai veicoli in sosta ai lati della carreggiata. Seppur i motorini, viste le dimensioni ridotte, occupino uno spazio esiguo della strada, è comunque importante notare che per le strade tortuose della Diva Costa ogni centimetro può essere decisivo. Quante volte un autobus ha percorso la statale rischiando di rimanere incastrato? Ebbene con questa sosta selvaggia il rischio è ancor più impellente, oltre al fatto che il restringimento – seppur lieve – della carreggiata, blocca il regolare flusso del traffico.