Costiera Amalfitana: ritirate due patenti per guida in stato di ebrezza.

Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno posto in essere numerosi controlli alla circolazione stradale, vista la massiccia presenza di turisti sul territorio. A seguito del posti di controlli effettuati nei punti nevralgici della Divina, specialmente in orario serale e notturno, sono state ritirate due patenti di guida, in circostanze differenti, a due giovani che, dopo essere stati sottoposti ad accertamenti con Etilometro, sono stati “sorpresi” con un livello di alcol nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8 G/l. Per loro è scattato il ritiro della patente e la sanzione amministrativa prevista dall’art. 186 del codice della strada. Nel weekend sono state identificate oltre 120 persone, controllate oltre 70 vetture e motocicli ed elevate nr. 8 contravvenzioni al cds, con il sequestro di un veicolo, per oltre 2 mila euro di sanzioni pecuniarie.