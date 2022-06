Costiera Amalfitana: progetto da 18 milioni di euro per le condotte idriche. Ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Al via il progetto integrato di rilievo, modellazione idraulica dinamica e installazione di valvole e strumenti di misura sul territorio della Costiera Amalfitana. La Regione Campania ha fornito all’Ente Idrico Campano oltre 18 milione di euro per portare a termine un progetto importante per la gestione del servizio idrico nella Divina, grazie al quale sarà possibile prelocalizzare e identificare le perdite, per poi procedere alla sostituzione dei tratti interessati.

Troppo spesso nei vari comuni della Costiera Amalfitana si registrano problemi per quanto concerne il corretto funzionamento del servizio idrico. Mercoledì scorso, ad esempio, è stata sospesa l’erogazione dell’acqua per consentire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice “Costiera Amalfitana”, nel comune di Minori. I cittadini di Amalfi, Ravello, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano e Praiano, infatti, hanno dovuto fare i conti con gli inevitabili disagi.

Solo poche settimane fa nella zona alta del paese capofila della Divina, gli abitanti sono rimasti per alcune ore senza acqua a causa di un guasto legato alla frana caduta nella zona della Valle delle Ferriere lo scorso 9 aprile. Grazie al nuovo progetto si potrà agire tempestivamente e ridurre al minimo i problemi per i residenti e i tanti turisti che affolleranno la Divina.

«Premiata ancora una volta la capacità di programma zione dell’Ente Idrico Campano che sta lavorando per riuscire in un’impresa titanica – sottolinea il presidente Luca Mascolo – Le opere che verranno realizzate, rivestono una importanza strategica per la riduzione del “water service divide” e il miglioramento in termini di qualità ed efficienza del servizio idrico integrato della Campania ». L’Ente idrico campano è stato destinatario di oltre 40 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere agli 80 milioni di euro già emessi dall’autorità regionale.