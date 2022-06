Costiera amalfitana, il video di un NCC che sfreccia in curva. La mamma di Fernanda Marino: ecco cosa accade

Un video pubblicato sui social sta spopolando per la freddezza con cui un Ncc sfreccia tra le curve della costiera amalfitana, sulla strada statale, sorpassando un altro minivan con autista e un furgone in una sorta di chicane pericolosissima. A seguito anche un motorino, che approfitta del varco creato dall’auto per accodarsi al sorpasso. Il video ha immediatamente scatenato l’indignazione sui social, con la rabbia di chi ha visto la tragedia consumarsi tra le sue mani. Si parla di Sonia Fusco, mamma della 17enne Fernanda Marino che alcuni mesi fa ha perso la vita in una di queste strade. La giovane, ricordiamo, si recava a scuola con il motorino ed è stata travolta in un incidente fatale. Ecco cosa accade! Scrive Sonia Fusco con una foto a corredo che ritrae la curva in cui la giovane Fernanda ha perso la vita. È più facile, per alcuni di loro, affermare che devono correre perché vanno di fretta! Mia figlia andava a scuola e aveva rispettato semaforo, limiti di velocità e soprattutto la vita altrui.