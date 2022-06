Costiera Amalfitana: la proposta di matrimonio di Thibaut Courtois in uno scenario da sogno.

A bordo dello yacht affittato per l’occasione, il portiere del Real Madrid ha chiesto alla sua Mishel di trascorrere il resto della sua vita con lui.

La modella israeliana Mishel Gerzig ha risposto: “Siiiii a tutta la vita con te”.

Matrimonio in arrivo, quindi per Courtois e la sua dolce metà Mishel Gerzig. Il portiere del Real Madrid ha organizzato una proposta super romantica, su uno yacht a largo del mare di Positano. Un anello meraviglioso, mostrato in primo piano su Instagram, e uno scenario mozzafiato. Insomma, la bellissima Mishel non poteva che dire si!

Courtois è stato il protagonista indiscusso della finale di Champions League, proviene da una famiglia di sportivi. Lui ama la bicicletta, i suoi genitori si sono conosciuti quando erano giocatori di pallavolo del Genk Opglabbeek. Anche sua sorella Valerie gioca a pallavolo. Ha investito negli eSports, attraverso una società, la DUX Gaming. Ne è socio insieme all’attaccante del Real Betis, Borja Iglesias, e ha come presidente DjMaRiiO, youtuber. La sua società è la prima al mondo ad avere delle quote in un club calcistico professionista, grazie all’acquisto dell’Inter de Madrid, squadra spagnola che milita nella Seconda Divisione B.

Portiere dal repertorio completo, senza particolari punti deboli,[3] si distingue per senso di piazzamento, doti caratterialie notevole abilità nelle uscite alte. Ottimo tra i pali e dotato di grandi riflessi, è in grado di ben figurare anche nelle situazioni di uno contro uno con l’attaccante avversario.

Talento precoce, nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. È stato poi nominato dall’IFFHS miglior portiere al mondo nel 2018, dopo un secondo posto nel 2014 e due piazzamenti in top five nel 2013 e nel 2015.

Foto Instagram