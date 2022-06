Costiera amalfitana, fra due settimane circolazione a targhe alterne, ecco come sarà. A Positano ci vorrà una task force

Costiera amalfitana, fra due settimane circolazione a targhe alterne, ecco come sarà. C’è molta confusione e incertezza sulle targhe alterne sulla S.S. 163 in Costa d’ Amalfi .

Precisiamo che l’ordinanza partirà dal 15 giugno nei fine settimana , e ad Agosto tutto il mese, è in vigore. Salvo che il Prefetto di Salerno ne disponga una sospensione dell’efficacia e le regole sono le seguenti salvo deroghe , che deve sempre disporre il Prefetto.

Abbiamo sentito il comandante della polizia municipale di Praiano Alessandro Russo, che è originario di Piano di Sorrento. Ha una visione omnicomprensiva del problema traffico che Praiano ha sofferto molto. In primis questa ordinanza ha migliorato il problema traffico sulla S.S. 163, ma non lo ha eliminato. Per quanto riguarda le targhe alterne si tratta di un problema di controlli “Ci vogliono controlli ai varchi, è questo il problema principale”. Ecco fra questi varchi il principale dall’autostrada A3 da Napoli e Castellammare di Stabia è proprio verso Positano. Positano ce la farà a sostenere questi controlli? Ne dubitiamo , da soli non si va da nessuna parte, ci vorrà una vera e propria task force per far si che non si violi la legge e di questo si devono far carico anche gli altri comuni, le forze dell’Ordine disposte dal Prefetto, l’ANAS con una migliore segnaletica e più informazione già dall’autostrada. Anche se molti hanno dei dubbi che sicuramente verranno palesati a breve dopo che Positanonews ha informato il territorio come fa sempre.

ECCO IL TESTO IN QUESTIONE DELL’ORDINANZA NELLA PARTE CHE RIGUARDA LE TARGHE ALTERNE

nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese:

al) tra il15 giugno ed il 31 luglio;

a2) tra ill o settembre ed il 30 Settembre;

a 3) per l’intero mese di agosto;

a 4) Settimana Santa fino al Lunedi in Albis;

a 5) dal 24 Aprile ed il 02 Maggio il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle h. 10.00 alle h.

18.00, in particolare, nei giorni con data dispari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra

numerica dispari, nei giorni con data pari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica

pari, ad eccezione di:

residenti nei 13 Comuni della Costa d’Amalfi;

veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purchè presenti a bordo dello stesso;

Taxi e NCC;

Mezzi di soccorso e Forze di polizia.

Qui sotto pubblichiamo l’ordinanza integrale del prefetto in modo che chiunque possa prendere notizie ufficiali, come fa regolarmente una testata giornalistica che vole dare un servizio , come fa Positanonews da oramai quasi venti anni. Ovviamente salvo eventuali modifiche o deroghe che ci siano state o ci saranno

Quindi contattate direttamente i singoli uffici di polizia municipale , sconsigliamo comunque in ogni caso, targhe alterne o meno, di venire in Costiera amalfitana in auto

ECCO L’ORDINANZA INTEGRALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN COSTIERA AMALFITANA

Ordinanza-di-regolamentazione-del-traffico-su-S.S.-163-Amalfitana