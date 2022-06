Costiera Amalfitana, Federalberghi in merito all’ordinanza targhe alterne, modifiche al dispositivo. In riferimento all’ordinanza ANAS numero 340/2019, che disciplinerà dal 15 giugno p.v. il transito in costiera amalfitana, il Presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, fa sapere che:

“Avremmo in animo, a seguito di riflessione maturata in seno al Consiglio Direttivo, di richiedere una modifica del dispositivo, in modo che siano sempre consentiti, indipendentemente dalla targa del proprio veicolo:

1. il rientro alle rispettive residenze di quanti pernottano nelle strutture ricettive dei comuni interessati dal provvedimento;

2. il transito dei lavoratori in forza alle aziende della costiera amalfitana non residenti in tale territorio.

Prima di inviare tale istanza di modifica all’Anas e di assumere una iniziativa pubblica in merito, riteniamo opportuno richiedere il vostro parere su tale proposta e/o ulteriori riflessioni su tale tema”.