Costiera Amalfitana: da SABATO in vigore le targhe alterne ECCO ORDINANZA INTEGRALE

Costiera Amalfitana: da oggi 15 GIUGNO in vigore le targhe alterne. ANCHE SE SI PARTE DA SABATO 18 GIUGNO, quindi con il divieto alle targhe pari, esclusi i residenti . La circolazione a targhe alterne è il meccanismo limitativo della circolazione stradale che consiste nel lasciar circolare, a giorni alterni, i veicoli la cui targa ha come ultima cifra un numero pari o dispari.

Per quanto riguarda la Costiera Amalfitana, che nel periodo estivo si trova a dover fare i conti con la grande problematica della viabilità, tra lunghe code di automobili e sosta selvaggia, nel 2019 l’Anas con ha emanato un’ordinanza, attualmente ancora in vigore.

CLICCA QUI PER L’ORDINANZA INTEGRALE

Dunque tornano in vigore le targhe alterne lungo la strada statale 163 la principale arteria della Costiera Amalfitana. Il provvedimento valido per i finesettimana dalle ore 10 alle ore 18, resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre, per quanto concerne il sabato e la domenica.

a nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese tra il 15 giugno ed il 31 luglio e tra 1’1

settembre ed il 15 ottobre, nonché per l’intero mese di agosto, il transito a targhe alterne di tutti gli

autoveicoli dalle h. 10.00 alle h. 18.00, esclusi i residenti nei 13 Comuni della Costa d’Amalfi

Nello specifico l’ordinanza Anas 340/2019 vieta la circolazione nei giorni con data dispari per le targhe con ultima cifra dispari, mentre nei giorni con data pari la circolazione lungo la ss163 è vietata alle auto con targa pari.

Si tratta di un provvedimento che non riguarda i residenti nei tredici comuni della Costiera Amalfitana. Possono circolare liberamente anche i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, taxi, NCC, mezzi di soccorso e Forze di Polizia.

Solo con l’entrata in vigore, da oggi, dell’ordinanza, che vedrà, da sabato, il divieto di targhe alterne, ci sono proteste last minute di albergatori e politici, ma non ci potevano pensare prima?

Intanto il traffico è ancora notevole e ci sono ancora troppi bus e mini bus in giro che incrociandosi rallentano il traffico .

