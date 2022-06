Costiera Amalfitana: da oggi in vigore le targhe alterne. La circolazione a targhe alterne è il meccanismo limitativo della circolazione stradale che consiste nel lasciar circolare, a giorni alterni, i veicoli la cui targa ha come ultima cifra un numero pari o dispari. Disposta mediante ordinanza del sindaco o di altre pubbliche autorità, si prefigge lo scopo di contenere le emissioni inquinanti dovute al traffico nei centri abitati.

Per quanto riguarda la Costiera Amalfitana, che nel periodo estivo si trova a dover fare i conti con la grande problematica della viabilità, tra lunghe code di automobili e sosta selvaggia, nel 2019 l’Anas ha emanato un’ordinanza, attualmente ancora in vigore.

A partire da oggi, lunedì 15 giugno 2022, tornano in vigore le targhe alterne lungo la strada statale 163 la principale arteria della Costiera Amalfitana. Il provvedimento valido dalle ore 10 alle ore 18, resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre, per quanto concerne il sabato e la domenica.

Nello specifico l’ordinanza Anas 340/2019 vieta la circolazione nei giorni con data dispari per le targhe con ultima cifra dispari, mentre nei giorni con data pari la circolazione lungo la ss163 è vietata alle auto con targa pari.

Si tratta di un provvedimento che non riguarda i residenti nei tredici comuni della Costiera Amalfitana. Possono circolare liberamente anche i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, taxi, NCC, mezzi di soccorso e Forze di Polizia.

Nel 2020 e nel 2021 la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, in accordo con il Prefetto di Salerno e i vertici Anas sospesero l’ordinanza considerando il minor afflusso turistico legato alla pandemia.