Cos’è il Pata Negra, l’ingrediente che fa costare la pizza di Briatore 65 euro? Continuano le polemiche su Briatore e la sua Cray Pizza. Ad entrare nel mirino, questa volta, è il Pata Negra, ingrediente che fa schizzare il prezzo della pizza cucinata nei locali dell’imprenditore a 65 euro.

Ma cos’è il Pata Negra?

Il Jamón ibérico, o prosciutto di razza iberica, o prosciutto iberico è un tipo di prosciutto proveniente da un maiale di razza iberica, molto apprezzato nella cucina spagnola e nella cucina portoghese, dove è considerato un prodotto di alta cucina. Per la sua produzione, e per potersi fregiare di questo nome, le carni devono provenire da esemplari derivanti da un incrocio in cui partecipi, dal punto di vista genetico, almeno per il 50% la razza iberica.

Si tratta, dunque, del più pregiato e costoso dei prosciutti spagnoli.

Sono principalmente quattro:

1 – Jamon Iberico de Bellota, ottenuto dalle zampe posteriori di maiali Pata Negra ruspanti, nutriti solo con ghiande (belotas). In altre parole, se il maiale ha acquistato almeno la metà del suo peso durante la stagione delle ghiande, il prosciutto può essere classificato come jamon iberico de Bellota, la denominazione più pregiata.

2 – Jamon Iberico de cebo de campo, ricavato dalle zampe posteriori di suini Pata Negra nutriti con ghiande e altri alimenti.

3 – Jamon Iberico de cebo, ottenuto dalle zampe posteriori di maiali Pata Negra “ingrassati” con mangime, da cui il nome di “cebo”.

4 – Jamon Serrano, prosciutto ricavato dai maiali di manto bianco introdotti in Spagna negli anni ’50. In passato veniva salato e lasciato stagionare ai venti freddi e asciutti della sierra (montagna), mentre ora il processo avviene in un ambiente a clima controllato dove rimane per circa un anno. Il jamon serrano costituisce circa il 90% del prosciutto prodotto in Spagna.

In Spagna un prosciutto intero di buona qualità costa mediamente dai 20 ai 30 € al chilo. Discorso diverso per il prosciutto Pata Negra. Scopriamo il prezzo a seconda dei tipi.

1 – Qualità Bellota 100% Iberico: da a 60 a 75 € al Kg.

2 – Qualità Bellota 50-75% Iberico: da 40 a 60 € al Kg.

3 – Qualità Cebo de Campo Iberico: da 25,00 a 40 € al Kg.

4 – Qualità Cebo: da 20 a 30 € al Kg.

Il fratello di Cristina Parodi, Roberto Parodi, scrittore e giornalista, con una clip pubblicata sui social, è tornato sull’argomento, criticando la pizza al pata negra che tanto ha fatto discutere in queste settimane:

“Mi vedo costretto a esprimere il mio parare su ’sta pizza con il Pata Negra che ha sortito una bufera di commenti: e il costo e il prezzo… Quanto deve costare una pizza…Non è questo il punto. Il punto è che una pizza con il Pata Negra non-si-fa. Non è che se un cibo costa tanto lo posso sbattere dappertutto. Questa pizza è l’apoteosi della burinata. Piuttosto la dice lunga sul pubblico a cui si rivolge Briatore. Degli ‘zanza’ ossessionati dal far vedere che non sono poveri. Che possono comprare una pizza con 60 euro. Ma cos’è, vuoi fare il ricco con 60 euro? Manco un pieno alla Panda fai oggi con 60 euro! Invece fai la figura del cafone perché se sapessi davvero che cos’è il Pata Negra, l’ultima cosa che faresti è metterlo sulla pizza”.