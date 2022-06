Cosa Fare Per Evitare Gli Incendi Boschivi. È ufficialmente entrato in vigore, a partire dal 15 giugno, il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi in Campania.

Lo ha stabilito la Protezione Civile della Regione Campania, con atto del Direttore Generale, Italo Giulivo, sulla base delle valutazioni sul quadro climatico.

Tale stato di allerta dovrebbe terminare, salvo proroghe, il 20 settembre prossimo.

L’incendio si sviluppa quando i tre elementi che costituiscono il cosiddetto “triangolo del fuoco” sono presenti: il combustibile (erba secca, foglie, legno), il comburente (ossigeno) e il calore (necessario per portare il combustibile alla temperatura di accensione).

Particolari condizioni atmosferiche, ad esempio giornate particolarmente calde e ventose e precipitazioni scarse, possono favorire il rapido propagarsi dell’incendio.

Per evitare incendi boschivi: