Coronavirus, De Luca: “Aumento preoccupante, oggi 5000 nuovi positivi, l’anno scorso 112″.”Dobbiamo tenere gli occhi aperti, l’aumento è assolutamente preoccupante – ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook di oggi, venerdì’ 24 giugno 2022 -. Do un dato, il raffronto fra il 2021 e il 2022: nel 2021 avevamo a metà giugno circa 120 positivi, ieri circa 5600 positivi. Questo è il rapporto. È vero che non abbiamo gravità o patologie particolari, ma è vero anche che, se i numeri sono questi oggi, dobbiamo aspettarci problemi in autunno”.

“La notizia positiva – ha proseguito il governatore campano – è che a settembre noi dovremmo avere l’immissione sul mercato di un vaccino innovativo in grado di resistere meglio anche alle varianti, come Omicron 5 e così via. Si deve fare un appello a quei nostri concittadini che non si sono vaccinati e parliamo di milioni di italiani, affinché facciano la vaccinazione. Con questi numeri, chi non è vaccinato, corre rischi seri dopo l’estate per la sua salute e per quella dei propri cari”.

Infine, ha rinnovato l’invito alla prudenza: “Lo abbiamo detto tante volte, dopo due anni abbiamo tutti bisogno di respirare e non possiamo chiudere l’Italia e l’Europa. Per quanto riguarda le mascherine c’è in pratica un liberi tutti e non va bene. Almeno al chiuso e nelle situazioni di assembramento, sui mezzi di trasporto, è necessario mantenere la mascherina. E’ chiaro che non possiamo ingessare l’Italia e il Mondo, ma credo sia responsabile trasmettere l’informazione sui dati, senza commento. I dati sono questi. Io devo invitare tutti ad essere prudenti, nei luoghi a rischio indossiamo la mascherina”.