convegno sul tema “Rosario Livatino e Piersanti Mattarella. Fede e giustizia, per una storia della pedagogia civile”

Il 1 giugno 2022, dalle ore 10.00, presso il Palazzo Pacanowski dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sito in Napoli alla Via Generale Parisi n. 13, avrà luogo il convegno, in modalità mista, sul tema “Rosario Livatino e Piersanti Mattarella. Fede e giustizia, per una storia della pedagogia civile”, patrocinato anche dal Consiglio Nazionale Forense, presso il Ministero della Giustizia.

L’attenzione si sofferma sul tema della “legalità”, sulla necessità di comprendere i “valori fondamentali della società civile”, sul “senso delle regole, dell’etica, della morale intesa nella sua accezione positiva e più ampia”.

Un percorso di ricerca che vuole avvalersi anche delle possibilità offerte dal recente protocollo d’intesa, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, “nell’ambito dell’orientamento permanente, della didattica per competenze, dei percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e della formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Un convegno promosso d’intesa con Don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze e dell’Associazione Libera contro i soprusi delle mafie, per delineare una storia della pedagogia civile. Un tema di ricerca già affermato dalla Prof.ssa Maria Luisa Iavarone con il “modello A.R.T.U.R, come intervento di pedagogia civile”.

Alle ore 10.00 sono previsti, tra gli altri, gli indirizzi di saluto del Prof. Alberto Carotenuto (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”), dell’On. Dott. Vincenzo De Luca (Presidente della Regione Campania), del Prof. Ettore Acerra (Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), dell’Avv. Antonio Tafuri (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli).

Sono stati invitati il Prof. Patrizio Bianchi (Ministro dell’Istruzione) e S. Em. Rev,ma, il Cardinale Matteo Maria Zuppi (Presidente della Conferenza Episcopale Italiana).

Interverranno anche il Gen. B. Antonio Frassinetto (Vice Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli), l’Avv. Piersanti Mattarella (nipote dell’omonimo Piersanti Mattarella, ucciso da Cosa Nostra mentre era alla guida della Regione Sicilia nel 1980), del Prof. Salvatore Insenga (cugino del magistrato Rosario Livatino ucciso dalla Stidda, ad Agrigento, nel 1990). Modera il Dott. Domenico Falco (Vice Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania).

Alle ore 11.00, presenterà l’iniziativa il Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”).

Alle ore 11.10, Don Luigi Ciotti introdurrà le due successive tavole rotonde.

Alle ore 11.30 sarà proposto il tema “La funzione della legge”. Sono previsti gli interventi del Dott. Luigi Riello (Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli), del Dott. Giuseppe De Carolis Di Prossedi (Presidente della Corte di Appello di Napoli), del Dott. Domenico Airoma (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino), della Dott.ssa Maria de Luzenberger Milnernsheim (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli), dell’On. Avv. Mario Perantoni (Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati), del Prof. Cesare Mirabelli (Presidente emerito della Corte Costituzionale), del Gen. Antonio Jannece (Comandante della Legione Carabinieri Campania).

Alle ore 12.10 sarà, quindi, proposto il tema “Educare alla giustizia”. Discutono il Dott. Maurizio Masciopinto (Questore di Venezia), il Prof. Maurizio Sibilio (Prorettore dell’Università degli Studi di Salerno), la Prof.ssa Maria Luisa Iavarone (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”), il Gen. Enrico Scandone (Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli), il Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli Parthenope”).

Avranno luogo, quindi, gli interventi programmati della Prof.ssa Daniela Costa (DS SS1g A. Belvedere, Dott. in Scienze Politiche e Counselor Rogersiana), del Prof. Corrado Limongi

(DS dell’ISS Leonardo da Vinci, Ph.D, pedagogista), della Prof.ssa Carmela Nunziata (DS del Liceo Titolo Lucrezio Caro, Presidente del Movimento Federalista Europeo di Ventotene, membro effettivo Seminario Permanente di Studi Internazionali – SSIP), della Prof.ssa Daniela Paparella (Ds del Liceo Adolfo Pansini, Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Napoli), della Prof.ssa Silvia Parigi (Ph.D, IISF, DS del Liceo Leon Battista Alberti), della Prof.ssa Gabriella Talamo (Ds 55° C.D. Maurizio de Vito Piscicelli, Dott. in Lingue e letterature straniere moderne), del Prof. Stefano Zen (Ph.D, Prof. associato di Storia moderna, presso l’Università Telematica Pegaso, DS del Liceo “Giuseppe Mazzini”).

La segreteria organizzativa è curata dal Dott. Pasquale Attanasio (IT Specialist presso IBM) e dalla Prof.ssa Gabriella Murolo (cultore della materia nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”).