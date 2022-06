Controlli ai carrelli elettrici a Capri: fioccano multe dai vigili

Forte dell’espansione del corpo agenti, la Polizia Municipale di Capri ha setacciato il territorio isolano. L’organico dei vigili urbani è stato infatti potenziato assumendo altre 7 unità, che hanno contribuito ad un controllo mirato nei confronti dei carrelli a trazione elettrica che trasportano per le stradine merci e altri generi per le attività commerciali. Particolare attenzione è stata attribuita al possesso dei tesserini dei conduttori. I vigili hanno fermato lungo il percorso i carrelli in funzione per controllare la tipologia delle merci da trasportare secondo i vari orari stabiliti, scritti sui tesserini che vengono rilasciati dal Comune. Complessivamente solo stamattina sono state elevate 15 contestazioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale. I controlli di oggi seguono a quelli esperiti nei giorni scorsi, su disposizione del comandante Daniele De Marini, volti a ripristinare il rispetto delle norme sancite dal predetto Regolamento che molto spesso vengono disattese.