Continuano gli stage con le big per i giovanissimi atleti dell’Academy Sorrento

Academy Sorrento, continuano gli stage con le big per i giovanissimi atleti. Dopo lo stage a Sassuolo di alcuni ragazzi dell’Academy Sorrento e quello con la Salernitana per altri, questa volta è toccato a Carlo Di Martino, che si è immerso per 2 giorni nella realtà del Napoli. “Nelle giornate di lunedì e martedì, il nostro classe 2008 Carlo Di Martino, terzino e pedina fondamentale dello scacchiere di mister Daniele Cacace con la sua U14, è stato al Centro Kennedy di Napoli per uno stage con gli azzurri. Sempre un piacere vedere la più grande realtà calcistica del meridione “pescare” talenti nelle realtà del posto, ancor di più ovviamente se ad esser coinvolti sono “nostri” atleti. La strada per il futuro deve necessariamente passare per una linea verde d’interesse locale”, si legge sul profilo social del Club.