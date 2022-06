Concerto del Quartetto H.L. Vetter a Motechiaro

Mercoledì 29 giugno 2022 ore 20,45 presso i Giardini B&B 21 Marzo a Montechiaro/Vico Equense, Via Cavoniello, 3

Concerto del Quartetto H.L. Vetter (1780-1819)

Raffaele Tiseo, viola d’amore Vittorio Fusco, vl

Alessandro Zerella, vla Silvano Fusco, vlc

In programma musiche di Vetter, W.A. Mozart e C. Stamitz.

La viola d’amore è un bellissimo strumento raramente utilizzato. Ha 14 corde, 7 toccate direttamente dall’archetto o pizzicate; le altre 7 poste sotto queste suonano per risonanza. Un’occasione per sentire la voce di un bellissimo strumento oggi raramente utilizzato in un accattivante programma dell’ultimo ‘700.

NB: N.B: Si consiglia di comunicare l’eventuale partecipazione alla serata, considerando che i posti disponibili nel giardino del B&B sono una ottantina,utilizzando o il WH 339 60 31 725 o il WH

La strada d’accesso è stata allargata;parcheggi a Via Cavoniello (salendo a destra), nel B&B (a sinistra) o in prossimità della Cappella Rossa (500 metri a piedi dalla sede del concerto) dove, in caso di condizioni meteo avverse, verrà eseguito alle 20,30 il programma indicato.

A cura Associazione Aequa 20 Vico Equense