Con il Cuore 2022: dopo il successo della serata spettacolo continua la maratona di solidarietà. Ha preso il via il programma di solidarietà “Con il Cuore 2022 – nel nome di Francesco”: Francesco Gabbani e Nek, applauditissimi, hanno regalato brividi aprendo la ventesima edizione con Imagine di John Lennon dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Oltre a Gabbani e Nek sul palco si sono alternati Malika Ayane (che ha proposto, come primo brano “Come foglie”), Albano e Raoul Bova (che nella sua carriera ha anche impersonato San Francesco), fra canzoni, riflessioni, testimonianze, storie. Serata di spettacolo, cultura e spiritualità, con l’invito rivolto, continuamente, dal conduttore Conti e dagli ospiti, a partecipare alla gara di solidarietà.

La maratona di solidarietà dei frati conventuali di Assisi intende sostenere quest’anno anche nuovi progetti di solidarietà, con lo sguardo rivolto verso gli ultimi e chi scappa dalla guerra in Ucraina, ma anche le mense francescane in Italia e le famiglie italiane in difficoltà.

«Torna Con il Cuore 2022 con tanti nuovi progetti di solidarietà. In questi 20 anni di missioni francescane in Italia e nel mondo, noi frati di Assisi, insieme alla generosità di milioni di italiani, desideriamo portare speranza e sollievo a migliaia di persone – ha dichiarato il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni –. Guerra, fame, lavoro, mancanza di accesso alle cure e povertà educativa saranno i temi al centro di questa nuova maratona benefica. Con un SMS o una chiamata ad rete fissa al 45515 potremo sostenere insieme le periferie del mondo. Da Assisi, sulle orme di Francesco, possiamo portare una carezza che lenisca le sofferenze degli emarginati».

La maratona di beneficenza, infatti, viene organizzata ogni anno dai frati del Sacro Convento di Assisi, che chiedono agli uomini di buona volontà un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. «L’evento di solidarietà Con il Cuore ci permette di mettere ancora una volta al centro l’amore per i poveri che sono la più grande ricchezza per la Chiesa – ha affermato padre Enzo Fortunato – . Dio ci parla attraverso di coloro che incontriamo lungo il cammino della vita».

Si può sostenere “Con il Cuore – nel nome di Francesco d’Assisi” fino al 31 luglio, donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare, oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa.