Comune di Sanza: si è insediato il nuovo Consiglio Comunale. Il Sindaco Vittorio Esposito torna ad indossare la fascia tricolore – Conte Cav. don Attilio De Lisa

Infatti nella prima serata di ieri sabato 18 giugno 2022 e alle ore 19.30, nella Sala del Consiglio del Comune di Sanza, gremita di ospiti e cittadini, si è riunita per la prima volta l’Assemblea cittadina eletta dalla popolazione sanzese domenica 12 giugno scorso. Il segretario comunale Dott. Avv Francesco Minardi ha dato il via alle procedure previste dal regolamento per la prima seduta: innanzitutto la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri eletti e poi il giuramento del Sindaco eletto, Vittorio Esposito che si è poi rivolto ai consiglieri ed alla platea con il suo discorso di insediamento. Il primo cittadino è quindi passato a comunicare i nome che compongono la sua giunta e le deleghe assegnate ai consiglieri comunali.

Confermato Antonio Lettieri alla carica di vicesindaco che assumerà anche le deleghe al bilancio; finanziamenti europei; al Borgo; alla forestazione; alla Protezione Civile. Marianna Citera assumerà il ruolo di assessore alle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità; alla Scuola; ai Tributi. Al Consigliere Angelo Marotta la delega al Turismo; lo sport; al Piano Urbanistico Comunale (PUC). Al Consigliere Antonio Cozzi assegnate le deleghe alla viabilità; lavori pubblici e servizio idrico. Al Consigliere Ivan Peluso assegnate le deleghe all’Agricoltura ed alla Sanità. Al Consigliere Francesco De Masi, assegnate le deleghe al Commercio ed alle Imprese. Alla Consigliera Marisa Vitolo assegnate le deleghe alla Cultura; allo Spettacolo ed all’Istruzione.

Come preannunciato poi, il Sindaco Esposito ha provveduto alla nomina di tre suoi Consiglieri personali su tematiche specifiche che affiancheranno la Giunta e la maggioranza nella attività amministrative. Si tratta della giovane 20enne Mariagiuseppina Citera che coadiuverà il sindaco in materia di Politiche giovanili; l’imprenditore Vincenzo Curcio che coadiuverà il Sindaco nelle questioni relative l’area PIP, l’artigianato e l’imprenditoria. L’imprenditore agricolo Demetrio Prota coadiuverà il sindaco, la Giunta e gli amministratori sulle tematiche: Ambiente, Territorio e Fida Pascolo.

In Consiglio Comunale siedono nei banchi dell’opposizione gli eletti: Francesca Losinno; Demetrio Curcio; Antonio Citera.

Commosso ed emozionato, il Sindaco Vittorio Esposito ha commentato la campagna elettorale dura ma che, ha visto la vittoria della democrazia. Esposito ha sottolineato come, il consiglio comunale di insediamento rappresenta anche un segnale di popolo unito con una maggioranza ed una opposizione che lavoreranno per il bene comune di Sanza e dei Sanzesi. Una squadra che ha fatto bene nel passato e, ha assicurato il Sindaco Vittorio Esposito farà ancor meglio nel futuro. Il primo cittadino guarda oltre ed è certo del valore dei giovani sanzesi nella politica.

