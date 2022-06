Comune di Sanza: il dottor Vittorio Esposito riconfermato Sindaco con 291 voti di scarto - gli auguri del Conte Cav. Attilio De Lisa.

Cari amici concittadini sanzesi e non, infatti ieri 13 giugno 2022 festa di Sant’Antonio di Padova di cui gli auguri sono stati indirizzati al Vescovo Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro e alla Persone con questo nome, al Comune di Sanza dove è come annunciato ha vinto con 1057 voti contro i 766 dell’avversario e quindi è stato rieletto il mio medico di Famiglia dottor Vittorio Esposito.

Il Sottoscritto Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni) infatti ieri 12 giugno ha votato il Sindaco uscente dottor Vittorio Esposito sia per la stima reciproca di sempre di cui da anni anche iscritto alla sezione A. N. C. R di Sanza e per la parentela acquisita di cugino tramite la defunta moglie Sabina Citera oltre in qualità locale di rispetto sia di Conte di San Francesco Cav. don Attilio De Lisa e Cavaliere al merito della Repubblica Italiana che di Presidente Sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno e Consigliere Provinciale Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento.

Inoltre è Referente del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale e del Parroco presso gli uffici diocesani oltre dipendente di ruolo C. P. S. Infermiere dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri tutelato dalla Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente di cui nelle categorie protette dal 1995 + con requisiti per mansioni di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008.

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via, Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.