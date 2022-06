Comune di Sanza - diocesi di Teggiano-Policastro: oggi 28 Giugno 2022 è Sant\'Attilio Soldato e Martire - dal Conte di San Francesco Cav. don Attilio De Lisa

Auguri ! Oggi 28 giugno si festeggia l’onomastico di Attilio oltre il Santo Sant’Ireneo di Lione Vescovo.

Nome maschile che deriva dal gentilizio latino ‘Atilius’, originato dall’etrusco e dal significato ignoto. Tuttavia, vi sono numerosi tesi che sostengono il collegamento con i termini latini Atto e Atta con i quali venivano chiamati i nonni ed indicati altresì i piedi storti. Nella storia si è avuto un personaggio famoso portante questo nome, si tratta di Marco Attilio Regolo, console e comandante romano durante la Prima guerra punica. Esso è noto per la leggenda raccontata da Tito Livio: fatto prigioniero in Africa, fu poi mandato a Roma per convincere i suoi concittadini a chiedere la pace, cosa che non fece, dato che incitò infatti a proseguire il conflitto, cosa che gli costò molte torture ed infine la morte. L’onomastico ricorre il 28 giugno in memoria di Sant’Attilio, soldato e martire.

Attilio è una persona decisamente carismatica ed affascinante, che viene apprezzata soprattutto per la sua intraprendenza, spirito libero e selvaggio. Attilio è un uomo vincente, che ha molto ascendente sugli altri8