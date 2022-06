Sorrento ( Napoli ) Colpo di scena per l’housing sociale di Sant’Agnello, gli avvocati di Elefante chiedono sostituzione della Iannone che stava celebrando l’udienza preliminare al tribunale di Torre Annunziata ed ovvero l’udienza per stabilire se rinviare a giudizio e archiviare l’intero procedimento penale. Orbene il P.M. dopo che avevamo già fatto tre udienze ed ovvero sentito il geom. Ambrosio Sagristani e il Sindaco di Sant’AGnello, e stabilito l’udienza finale con le discussioni degli avvocati per il 21 giugno ha fatto una nuova richiesta di sequestro al GUp Iannone che ha accolto facendo delle valutazioni di merito . Questa circostanza , secondo gli avvocati dell’ingegner Antonio Elefante, non è consentita al giudice il quale non può esprimere giudizi di merito prima a ancora che sia terminato il procedimento di udienza preliminare ed emesso il giudizio finale. Tale circostanza la renderebbe incompatibile con il procedimento ancora in corso e quindi è stato chiesto alla Corte di Appello di accogliere una istanza di ricusazione. La Corte di Appello ha ritenuto la istanza ammissibile e ha stabilito per il giorno 21 giugno la Camera di Consiglio per decidere nel merito la ricusazione. Nerl frattempo è stata fatta al Tribunale del Riesame una nuova richiesta di annullamento del sequestro concesso dal GUP Iannone . Tale istanza sarà discussa dal Tribunale del Riesame il giorno 17 giugno.