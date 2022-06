Città di Piano. ESTATE BLU 2022 “Davanti al golfo di Surriento…”

Oltre 100 eventi distribuiti in 3 mesi, fino a San Michele. Folklore, cinema, teatro, musica, tanta musica, popolare, classica e rock, libri, personalità della cultura e incontri, questo é quello che avremo nelle location più significative del territorio comunale. Un calendario di tutto rispetto che l’amministrazione comunale offre ai cittadini e agli ospiti. Il Vicesindaco GIovanni Iaccarino, ci aveva preannuncito l’intenso lavoro in collaborazione con Giacomo Giuliano, il programma prevede artisti internazionali ma anche giovani locali. Insomma si prevede veramente una estate da vivere in tutto e per tutto.

RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI E SPETTACOLI DI MUSICA, TEATRO E DANZA

A Piano di Sorrento

dal 23 giugno al 23 settembre 2022

Programma:

GIUGNO 2022

23 giugno – giovedì – ore 20.30 – Villa Fondi

Presentazione del libro “Artemisia” di Laura Vinaccia – Sarà presente l’Autrice

24 giugno – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

Presentazione del libro “Awen” di Monica Zunica – a cura dell’Associazione Culturale “Le Muse”

25 giugno – sabato – ore 18.30 – Sala consiliare comunale – Piazza Cota

“Un Caffè un Verso” – 4° edizione – Lettura di Poesia, Riflessioni e Pensieri – a cura dell’Associazione Ars Harmonia Mundi

25 giugno – sabato – ore 20.45 – Villa Fondi

L’Accademia di danza “Marilyn City Ballet” presenta: “Galà 35° Anniversario” – Spettacolo di danza e cerimonia di premiazione allievi/e – Direzione Artistica Marilina Iacono

26 giugno – domenica – ore 20.00 – Villa Fondi

Il Gruppo Culturale di Ciro Ferrigno presenta: “1972/2022 – da cinquant’anni in scena” – Storia di un percorso artistico/culturale – Intermezzo musicale a cura di Gabriele Iaconis

28 giugno – martedì – ore 20.30 – Villa Fondi

L’Associazione “Gioia di Vivere” onlus – presenta: Sulle note della solidarietà – Evento con Joia B e la partecipazione straordinaria del M° Filippo Lui

LUGLIO 2022

1 luglio – venerdì – ore 19.30 – Piazza Cota – (raduno e partenza sfilata gruppi folkloristici)

Percorso: (Piazza Cota – Corso Italia – via delle Rose – Villa Fondi)

– ore 21.00 – Villa Fondi – (esibizione dei gruppi folkloristici)

Incontri internazionali del Folklore “Città di Piano di Sorrento” – Valorizzazione delle tradizioni e del ballo della tarantella – Organizzazione a cura de “I Sorrentini” srl

3 luglio – domenica – ore 21.30 – Marina di Cassano

Festa al Borgo – I Cantori Popolari Flegrei presentano: ‘Na vota ancora “– La Tradizione della canzone Napoletana – Lo spettacolo musicale sarà preceduto – ore 21.15 – dalla Cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2022 ai titolari dei lidi del Borgo “Marina di Cassano”

6 luglio – mercoledì – ore 20.30 – Villa Fondi

“Intorno ai grandi miti”: Maradona è il calcio …e non solo” – con Diego Maradona Junior, Peppe Bruscolotti, Ignazio Senatore, Carlo Alvino, Peppe Iannicelli

7 luglio – giovedì – ore 20.30 – Villa Fondi

Presentazione del libro “Il mio amico Giovanni” in occasione del trentennale degli attentati a Falcone e Borsellino, con l’autore Sen. Pietro Grasso, già Presidente del Senato ed ex Capo della Direzione Nazionale Antimafia

8 luglio – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

“Nisciuno nasce ‘mparato” – Parlanno ccu crianza di storia, arte, cultura, gastronomia, lingua e altre eccellenze della cultura partenopea, con il racconto dello scrittore umorista napoletano Amedeo Colella e le musiche del maestro di posteggia Francesco Cuomo

9 luglio – sabato – ore 20.30 – Villa Fondi

“PuntoeaCapo – Gruppo musicale in concerto – Fabiana Ravel/ voce – Angelino Castellano/ tastiere – Aldo Astarita/ chitarra – Silvio D’Esposito/ batteria – Marco Di Mauro/ chitarra-voce – Nino Pace/ basso-voce

10 luglio – domenica – ore 20.30 – Agrumeto de “O Prufessore dei Maresca” – Corso Italia

Le poesie di Francesco Saverio Mollo – Intermezzo di musica – a cura del Gruppo Culturale di Ciro Ferrigno

10 luglio – domenica – ore 20.30 – Villa Fondi

Gianni Aversano con Trio Musicale (due voci, due chitarre e mandolino) in “Cantoscenico”

11 luglio – lunedì – ore 21.00 – Chiostro dell’Immacolata – via C. Amalfi

L’Associazione Culturale “A Zeza”- presenta “Mascherestive” – XI Rassegna Nazionale di Teatro Comico Amatoriale – Compagnia “Teatro per Noi” – Napoli – in “Tresca Losca” di E. Migano

12 luglio – martedì – ore 20.30 – Villa Fondi

Presentazione del libro “NCO. Le radici del male” di Catello Maresca, magistrato anticamorra – a cura del CIF – Centro Italiano Femminile – Piano di Sorrento

13 luglio – mercoledì – ore 21.00 – Villa Fondi

“Corti in Villa” – 1.ma edizione – Rassegna di cortometraggi – Direzione Artistica di Ignazio Senatore – a cura dell’Associneclub Piano di Sorrento

14 luglio – giovedì – ore 21.00 – Villa Fondi

“Intorno ai grandi miti”: Ugo Tognazzi – Con Riki Tognazzi, intervistato da Ignazio Senatore

15 luglio – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

Incontro con il Prof. Umberto Galimberti: “Il libro delle emozioni”

16 luglio – sabato – ore 20.30 – Villa Fondi

Incontro con il poeta Franco Arminio: “Studi sull’amore”

17 luglio – domenica – ore 20.30 – Villa Fondi

Festival dei sogni e delle ali con inaugurazione Mostra fotografica Concorso “Flavio Iaccarino”

17 luglio – domenica – ore 20.30 – Agrumeto de “O Prufessore dei Maresca” – Corso Italia

Presentazione del libro “Amma cucenà” di Valeria Di Meglio, giornalista e food blogger – a cura dell’Associazione Culturale Archimede

18 luglio – lunedì – ore 20.30 – Campetto parrocchiale di Mortora

Spettacolo:- “Quando l’amore diventa…musica, prosa e poesia” – direzione di Bruno Mirabile – a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

18 luglio – lunedì – ore 21.00 – Chiostro dell’Immacolata – via C. Amalfi

L’Associazione Culturale “A Zeza”- presenta “Mascherestive” – XI Rassegna Nazionale di Teatro Comico Amatoriale – Compagnia “30 Allora” – Casagiove – (Ce) – in “Donnacce” – due atti di G. Clemente

19 luglio – martedì – ore 21.00 – Terrazza Ripa di Cassano

Triotarantae: musiche e danze della tradizione popolare – “Il canto delle stagioni“

20 luglio – mercoledì – ore 21.00 – Terrazza Ripa di Cassano

Concerto di Marco Zurzolo – “I Napoletani non sono romantici”

21 luglio – giovedì – ore 20.30 – Villa Fondi

Presentazione del libro “Un volo per Sara” di Maurizio de Giovanni – Sarà presente l’Autore

22 luglio – venerdì – ore 21.00 – Villa Fondi

L’Associneclub Piano di Sorrento presenta la Rassegna cinematografica: Incontri al buio sotto… le stelle – XXXVIII edizione – proiezione del Film “Il matrimonio di Rosa”, di Iciar Bollaìn

23 luglio – giovedì – ore 21.30 – Villa Fondi

“Moonlight Summer Concert” – Nord Macedonia Strings Orchestra

a cura della S.C.S. – Società Concerti Sorrento – Direzione artistica: Paolo Scibilia

24 luglio – domenica – ore 20.30 – Villa Fondi

Presentazione del libro “I racconti del Lunedì” – vol. IV – di Ciro Ferrigno – a cura del Gruppo Culturale di Ciro Ferrigno

25 luglio – lunedì – ore 21.00 – Chiostro dell’Immacolata – via C. Amalfi

L’Associazione Culturale “A Zeza”- presenta “Mascherestive” – XI Rassegna Nazionale di Teatro Comico Amatoriale – Compagnia “Il Mosaico” – Paestum – in “Casa di Frontiera” di G. Imperato

26 luglio – martedì – ore 21.30 – Villa Fondi

“Romanticismo in bianco e nero” – Anastasia Frolova – pianoforte

a cura della S.C.S. – Società Concerti Sorrento – Direzione artistica: Paolo Scibilia

27 luglio – mercoledì – ore 20.30 – Campetto parrocchiale di Mortora

“L’appetito vien leggendo” – VII edizione – Storie dal mondo – TOM E I PIRATI e la Cosmogonia Polinesiana – Letture, Spettacolo e Laboratori interattivi sulla cultura dei popoli del mondo – a cura dell’Associazione Voli Pindarici

27 luglio – mercoledì – ore 21.00 – Villa Fondi

P.F.R. – Post Fata Resurgo in Concerto: “più che musica rap…Rap su Musica, 1000 influenze 0 barriere” – Mauro Marsu / rap – Salvatore Torregrossa / tastiera – Rosalba Alfano/ voce – Antonello Buonocore/ basso – Pasquale Ferraioli/ batteria – Antonio Suarato/ chitarra

28 luglio – giovedì – ore 21.00 – Villa Fondi

L’Associneclub Piano di Sorrento presenta la Rassegna cinematografica: Incontri al buio sotto… le stelle – XXXVIII edizione – proiezione del Film “Se mi vuoi bene”, di Fausto Brizzi

29 luglio – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

Serata Talk sulla “Ferrante Fever” – con la presenza di personaggi della serie televisiva “L’Amica Geniale”: – Francesca Montuori, alias Elisa Greco – Rosaria Langellotto, alias Gigliola Spagnuolo – Elvis Esposito, alias Marcello Solara – a cura dell’Associazione Culturale Archimede

30 luglio – sabato – ore 21.00 – Villa Fondi

“Sisters” – Spettacolo con Marco Palmieri

31 luglio – domenica – ore 21.00 – Villa Fondi

“Il Canto Notturno del Viandante” – “Aura Trio”: Simona Foglietta/ violino – Antonietta Gramegna/ violoncello – Anna Valanzuolo/ pianoforte

a cura della S.C.S. – Società Concerti Sorrento – Direzione artistica: Paolo Scibilia

AGOSTO 2022

1 agosto – lunedì – ore 21.00 – Chiostro dell’Immacolata – via C. Amalfi

L’Associazione Culturale “A Zeza”- presenta “Mascherestive” – XI Rassegna Nazionale di Teatro Comico Amatoriale – Compagnia “Attori per caso” – Battipaglia – in “E’ la fine del mondo” di L. Landi

1 agosto – lunedì – ore 21.00 – Campetto parrocchiale di Mortora

“Cine…Piano” – Proiezione film – a cura del Teatro delle Rose

2 agosto – martedì – ore 21.00 – Piazza Cota

“Le sirene partenopee…tre Voci nella notte Mediterranea”: Concerto di Francesca Schiavo

3 agosto – mercoledì – ore 20.30 – Campetto parrocchiale di Mortora

“L’appetito vien leggendo” – VII edizione – Storie dal mondo – TINGA TINGA TALES e i Miti della Creazione Masai – Letture, Spettacolo e Laboratori interattivi sulla cultura dei popoli del mondo – a cura dell’Associazione Voli Pindarici

3 agosto – mercoledì – ore 21.00 – Villa Fondi

Incontro con il dott. Luca Palamara – Presentazione del libro ”Lobby & Logge”: Le cupole occulte che controllano “il Sistema” e divorano l’Italia – Presenta Luca Di Maio

4 agosto – giovedì – ore 21.00 – Piazza Cota

Francesca Maresca in Concerto – Con Orchestra Bulgaria Classic

4 agosto – giovedì – ore 21.00 – Villa Fondi

L’Associneclub Piano di Sorrento presenta la Rassegna cinematografica: Incontri al buio sotto… le stelle – XXXVIII edizione – proiezione del Film “Una festa esagerata”, di Vincenzo Salemme

5 agosto – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

“Intorno ai grandi miti”: Franco Battiato – con presentazione del libro di Enrico Impalà ed ascolto dal vivo dei brani del grande artista ad un anno dalla scomparsa

6 agosto – sabato – ore 21.00 – Villa Fondi

Hip Hop Night – “Resurrextion” – live + freestyle rap session – 20° anniversario fondazione del gruppo – On Stage: Mauro Marsu – DJ Spider – DJ Neno – Keezy

7 agosto – sabato – ore 21.00 – Villa Fondi

“Blu Tango” da Piazzolla a Gershwin “Duo Maclè”: Sabrina Dente & Annamaria Garibaldi – Duo pianistico a quattro mani – a cura della S.C.S. – Società Concerti Sorrento – Direzione artistica: Paolo Scibilia

8 agosto – lunedì – ore 21.00 – Chiostro dell’Immacolata – via C. Amalfi

L’Associazione Culturale “A Zeza”- presenta “Mascherestive” – XI Rassegna Nazionale di Teatro Comico Amatoriale – Compagnia Stabile “ ‘A Zeza ” – Sant’Agnello – in “L’Amico che verrà” di F. Pollio

8 agosto – lunedì – ore 21.00 – Campetto parrocchiale di Mortora

“Cine…Piano” – Proiezione film – a cura del Teatro delle Rose

9 agosto – martedì – ore 21.00 – Villa Fondi

“Intorno ai grandi miti”: Tributo a Raffaella Carrà – Rappresentazione di musica e danza – a cura della Pro Loco di Piano di Sorrento

10 agosto – mercoledì – ore 21.00 – Piazza Cota

Piano Cabaret presenta: “Salotto Paolantoni” – Spettacolo di Francesco Paolantoni

11 agosto – giovedì – ore 21.00 – Villa Fondi

L’Associneclub Piano di Sorrento presenta la Rassegna cinematografica: Incontri al buio sotto… le stelle – XXXVIII edizione – proiezione del Film “Si muore solo da vivi”, di Alberto Rizzi

12 agosto – venerdì – ore 21.00 – Villa Fondi

La “Compagnia Luna” presenta: “Crystalizie” – Spettacolo di danza – Direzione Artistica Marilina Iacono

13 agosto – sabato – ore 21.00 – Villa Fondi

“Spaceship Quintet” – Evento musicale con: Cassandra Rapone/ voce – Claudio Cardito/ sax-tenore – Andrea Qualiano/ pianoforte – Massimo Mercogliano/ contrabbasso – Giovanni Vescera/ batteria – a cura dell’Associazione Culturale “L’AltraArte”

15 agosto – lunedì – ore 04.30 – Villa Fondi

Concerto all’Alba – Con Antonello Cascone e le Armonie

16 agosto – martedì – ore 21.00 – Piazza Cota

“Le sirene partenopee…tre Voci nella notte Mediterranea”: Concerto di Valentina Stella

17 agosto – mercoledì – ore 20.30 – Campetto parrocchiale di Mortora

“Cine…Piano” – Proiezione film – a cura del Teatro delle Rose

17 agosto – mercoledì – ore 21.00 – Villa Fondi

Inaugurazione Pinacoteca Ville Fondi – con “Concert a la Carte” – Brani in repertorio a richiesta del pubblico, dal Barocco alla musica da Film – Sacha De Ritis/ flauto – Michela De Amicis/ pianoforte – a cura della S.C.S. – Società Concerti Sorrento – Direzione artistica: Paolo Scibilia

18 agosto – giovedì – ore 21.00 – Piazza Cota

Piano cabaret presenta: Spettacolo con Rosalia Porcaro

19 agosto – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

“Note da Oscar” – Concerto di colonne sonore di film celebri – Ensemble con: Soprano – Clarinetto – Flauto – Pianoforte – 02 Violini – Violoncello – a cura del M° Emanuele Marigliano con Italia Fiorentino

20 agosto – sabato – ore 20.30 – Villa Fondi

Rosanna Spagnuolo presenta: “Acquerello Napoletano” – Viaggio nel variegato mondo della cultura napoletana – Musica – Balli – Poesia – Canzoni – Ideato e diretto da Rosalba Spagnuolo

21 agosto – domenica – ore 19.30 – Oratorio di San Nicola – via Santa Margherita

Presentazione del libro “I racconti del Lunedì” – vol. IV – di Ciro Ferrigno e del CD di canzoni inedite a cura di Annabella Severi e Francesco Iovine – Intermezzo musicale

21 agosto – domenica – ore 20.30 – Villa Fondi

AIFO – Gruppo Penisola Sorrentina – Associazione italiana Amici di Raul Follerau – In occasione del 60° anno dalla fondazione, presentano: Spettacolo di recitazione, canzoni e danza

22 agosto – lunedì – ore 20.30 – Campetto parrocchiale di Mortora

“Cine…Piano” – Proiezione film – a cura del Teatro delle Rose

23 agosto – martedì – ore 21.00 – Piazza Cota

Piano cabaret presenta: Spettacolo con Peppe Iodice

24 agosto – mercoledì – ore 20.30 – Campetto parrocchiale di Mortora

“L’appetito vien leggendo” – VII edizione – Storie dal mondo – Alla ricerca della valle incantata e i Racconti degli Indiani Winnebago – Letture, Spettacolo e Laboratori interattivi sulla cultura dei popoli del mondo – a cura dell’Associazione Voli Pindarici

25 agosto – giovedì – ore 21.00 – Piazza Cota

“Le sirene partenopee…tre Voci nella notte Mediterranea”: Concerto di Monica Sarnelli

26 agosto – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

VIII ed. – Penisola Sorrentina Festival – Piano Jazz…e dintorni – presenta: Mirko Gisonte tour 2022 – Organizzazione e Direzione Artistica a cura dell’Associazione Sorrento Jazz

27 agosto – sabato – ore 21.00 – Piazza Cota

Claudston in concerto: ritmi latino-americani

28 agosto – domenica – ore 20.30 – Villa Fondi

L’ ASD “On Broadway” Musical Theatre & Dance – presenta: “Anastasia” – il Musical – regia di Eleonora Di Maio

29 agosto – lunedì – ore 20.30 – Campetto parrocchiale di Mortora

“Cine…Piano” – Proiezione film – a cura del Teatro delle Rose

SETTEMBRE 2022

6 settembre – martedì – ore 18.30 – Villa Fondi

7 Arti – Accarezziamo la Bellezza & Drink Beauty

Drink show e premiazione dei contest – a cura delle Associazioni Culturali “Share” & “Bere Consapevole”

10 settembre – sabato – ore 20.30 – Villa Fondi

Scuola di danza Mariella Romano “Dance Studio” presenta: Spettacolo di danza

16 settembre – venerdì – ore 20.30 – Villa Fondi

Presentazione del libro: “La costiera dell’incanto – Storia della costiera sorrentina” di F. R. Esposito – a cura dell’ Unitre – Piano di Sorrento

17 settembre – sabato – ore 20.30 – Villa Fondi

Emozioni a confronto – X edizione – Evento a mostra d’arte contemporanea – a cura dell’Associazione Ars Harmonia Mundi

23 settembre – venerdì – ore 20.00 – Villa Fondi

Spettacolo di danza e moda: “Danzando sul mare” – a cura di Spazio Danza Sorrento

1 – 15 settembre – “I Concerti di Villa Fondi” – ore 20.30 – Terrazza Villa Fondi

Festival pianistico e di Musica da Camera – Seconda Edizione 2022 – con il Patrocinio del MiC – Ministero della Cultura – a cura della S.C.S. – Società Concerti Sorrento – Direzione artistica: Paolo Scibilia

1 settembre – giovedì – ore 20.30

Riccardo Caruso – pianoforte

“The Four Americans” Music from the New World: da Gottschalk a Gershwin

3 settembre – sabato – ore 20.30

Giacomo Franci – pianoforte

“Note d’avorio tra Classicismo e Romanticismo”

5 settembre – lunedì – ore 20.30

Ubaldo Rosso – flauti & Elena Zegna – voce recitante

“I Miti”: Tra metamorfosi e letteratura: da Ovidio a L. de Medici, da G.B. Marino a C. Pavese

7 settembre – mercoledì – ore 20.30

Giuseppe Iacono – violino & Antonio Pilato – chitarra

“Elegia per violino e chitarra”: Tra Romanticismo ed Impressionismo

9 settembre – venerdì – ore 20.30

Carla Aventaggiato & Maurizio Matarrese – duo pianistico a quattro mani

Omaggio alla musica francese: Faurè, Debussy, Ravel

11 settembre – domenica – ore 20.30

Andrea Calce – tenore & Marco Ciampi – pianoforte

Dall’Opera alla Romanza

13 settembre – martedì – ore 20.30

Ilaria Iaquinta – soprano & Giacomo Serra – pianoforte

“Venezia e Napoli”: Rossini, Hahn, Schuman

15 settembre – giovedì – 20.30

Aurelio & Paolo Pollice – duo pianistico a quattro mani

“Onore, Amore e Vendetta! La Trilogia Popolare di Giuseppe Verdi”: Rigoletto, Trovatore e Traviata