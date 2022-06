Circumvesuviana, guasto sul treno per Sorrento: pendolari si improvvisano tecnici

Si stacca un pannello dalla pavimentazione del treno, ed ecco che i pendolari si improvvisano tecnici. È quanto accaduto ieri sul treno direttissimo per Sorrento, una corsa in cui i passeggeri mai avrebbero pensato di provare il brivido di riparare un guasto sul treno. Spunta sui canali social della pagina di satira “Circumvesuviana, guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” un video alquanto singolare: non appena notano il problema alla pavimentazione, alcuni viaggiatori si accingono a posizionarlo al suo posto, fallendo nel loro intento. Ciò che stupisce più di tutto è che si tratta di uno dei treni più “recenti“, seppur con una decina d’anni sul groppone, di sicuro più moderni degli altri vagoni ormai fatiscenti. Intanto i dipendenti Eav avevano in programma uno sciopero proprio per oggi, in contrasto al “disastro trasporti, il licenziamento illegittimo di un sindacalista, l’incapacità e la protervia dell’alto “management” nella gestione del personale e del servizio – scrive ORSA. Basta tagli, soppressioni e disservizi, basta con il clima vessatorio e la rappresaglia nei confronti dei lavoratori e dei sindacalisti non allineati al sistema EAV.”