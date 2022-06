Circumvesuviana: da oggi in vigore gli orari estivi, ecco le novità per la Napoli – Sorrento

Di seguito vengono comunicate le modifiche al programma di esercizio che andranno in vigore dal giorno 27 giugno a tutto il 31 agosto 2022.

Come si vede per la linea che riguarda la Penisola sorrentina sono poche le novità, maggiori implementazioni nel resto della Campania

Linea Napoli-Sorrento

I seguenti treni direttissimi (DD) feriali non saranno effettuati fino al 31 agosto 2022.

– treno 10648 delle ore 6:48 da Sorrento per Napoli

– treno 11833 delle ore 18:34 da Napoli per Sorrento

Nei giorni feriali, in luogo dei treni precedentemente indicati, verranno effettuati i treni DD come da programma festivo, con instradamento via Barra:

– treno 10648 delle ore 6:48 da Sorrento per Napoli

– treno 11847 delle ore 18:48 da Napoli per Sorrento.

Linea Napoli-San Giorgio-Torre del Greco

Le corse ferroviarie saranno sospese dal giorno 27/06/2022 fino a tutto il 31 agosto 2022.

Seguirà comunicazione relativa al servizio sostitutivo autobus.

Linea Napoli-Pomigliano D’Arco

La corse ferroviarie saranno sospese dal giorno 27/06/2022 fino a tutto il 31 agosto 2022.

Dal giorno 27 giugno 2022 fino al 31 agosto 2022 i seguenti treni feriali non saranno effettuati.

LINEA NAPOLI-NOLA-BAIANO

da Napoli per Baiano

treno 8069 delle ore 6:50

treno 8101 delle ore 10:02

treno 8173 delle ore 17:14

treno 8193 delle ore 19:14

da Baiano per Napoli

treno 8064 delle ore 6:32

treno 8072 delle ore 7:20

treno 8084 delle ore 8:32

treno 8116 delle ore 11:44

LINEA NAPOLI-SARNO

da Napoli per Sarno

treno 6069 delle ore 6:52

treno 6097 delle ore 9:40

treno 6105 delle ore 10:28

treno 6121 delle ore 12:04

treno 6133 delle ore 13:16

treno 6177 delle ore 17:40

da Sarno per Napoli

treno 6064 delle ore 6:34

treno 6084 delle ore 8:34

treno 6112 delle ore 11:22

treno 6120 delle ore 12:10

treno 6136 delle ore 13:46

treno 6148 delle ore 14:58

LINEA NAPOLI-SCAFATI-POGGIOMARINO

da Napoli per Poggiomarino

treno 4065 delle ore 6:35

treno 4073 delle ore 7:23

treno 4097 delle ore 9:47

treno 4121 delle ore 12:11

treno 4149 delle ore 14:59

da Poggiomarino per Napoli

treno 4080 delle ore 8:04

treno 4088 delle ore 8:52

treno 4112 delle ore 11:15

treno 4136 delle ore 13:40

treno 4164 delle ore 16:28