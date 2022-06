Circumvesuviana contro i dipendenti: “Gruppo di irresponsabili che sta creando il caos per sabotaggio”. “Un gruppo di irresponsabili sta creando il caos sulla Vesuviana con una azione evidente di sabotaggio”. Lo ha denunciato nel pomeriggio di ieri la direzione di Eav riferendosi al proprio personale. “Moltissimi rotabili scartati per i motivi più vari, creando un rallentamento ed a tratti il blocco della circolazione. Tutto quello che ieri andava bene oggi non va più bene. Si mette gravemente a rischio la sicurezza dei passeggeri”.

Per l’intera giornata di ieri, infatti, si sono verificati disagi a catena, con ritardi anche di quasi un’ora. Una situazione insostenibile per gli utenti costretti ad interminabili attese.

Intanto i dirigenti di Eav annunciano di aver “preparato un esposto alla Digos ed alla Procura”.

Mentre oggi entrano in vigore i nuovi orari che fino al 31 agosto prevedono tagli di corse e soppressioni di intere tratte.