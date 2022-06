Chi l’ha visto? Prime segnalazioni su Salvatore Ciampa. Ieri sera a “Chi l’ha Visto?” si è parlato di Salvatore Ciampa, l’uomo allontanatosi di casa il 4 giugno alle 5 del mattino a cui non ha fatto più ritorno. Oggi sembrano esserci delle novità, come spiegato dalla cognata del 52enne con un post sui social: “Attraverso la trasmissione “chi l’ha visto” ci sono arrivate 2 segnalazioni: la prima diceva di aver visto mio cognato, nella mattinata di ieri, 08.06.22, intorno alle 10.00 del mattino, a Massa Lubrense in via Caselle. Ieri sera l’abbiamo girata fino all’una di stanotte ma nulla. Comunque se ci sono persone che abitano in quella zona, prego di fare attenzione nel caso notaste un uomo con tremore alle mani. L’altra segnalazione parlava dell’ospedale Cardarelli che abbiamo subito contattato ma, naturalmente, nessuno ha risposto. Anche in questo caso vi prego di comunicarmelo nel caso lo vedeste. Naturalmente approfondiremo le ricerche anche noi. Grazie per il vostro supporto”.