Cetara. Il paese della costiera amalfitana ha vissuto ieri momenti intensi di fede ed emozione con i festeggiamenti in onore del patrono San Pietro. Dopo due anni di fermo è tornata la tradizionale e tanto attesa processione con la tradizionale corsa della statua del Santo lungo le scale della chiesa patronale. A concludere la giornata un meraviglioso spettacolo di fuochi pirotecnici che hanno illuminato il mare ed il cielo per la gioia dei tanti presenti.

Il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica ha sottolineato in un messaggio la gioia per questo momento comunitario: «Per noi cetaresi questo è un appuntamento importante e difficile da spiegare perché siamo legati a lui da un profondo senso di fede e devozione. Quest’anno sarà realmente l’anno della ripartenza».