Centro Studi Positano Danza a Piano di Sorrento con “Oltre ogni limite” , serata di beneficenza per i bambini de la “Casa Matteo” . Ci sarà anche Tiffany

Positano, Costiera amalfitana. Questa sera lo spettacolo del Centro Studi Positano Danza a Piano di Sorrento con “Oltre ogni limite” , serata di beneficenza per i bambini de la “Casa Matteo”

Quest’anno oltre allo spettacolo di danza di fine anno del Centro Studi Danza Positano di Alessandra Ginevra che si terrà questa sera 12 giugno presso il teatro delle rose di Piano di Sorrento , presenta “Oltre ogni limite” una serata rivolta alla beneficenza dedicata a bambini affetti da gravi disabilità abbandonati dalle proprie famiglie ospiti attualmente nella “Casa di Matteo”, casa di accoglienza fondata da Luca Trapanese e diretta dal presidente Marco Caramanna. Ci sarà anche Tiffany Romano, a seguire si vedrà danzare la compagnia di balletto “Birth Dance Company” ed infine si vedranno in concerto come special Guest i giovani, dinamici, professionali ,e vincitori del premio Tim Music a Sanremo Giovani 2020 ed altri numerosi premi “I Desideri” . Domani invece ci sarà il saggio di Danza di fine anno “Rebirth” Durante la serata verranno ricordati anche Fernanda, la ragazza scomparsa di recente, e Massimo Capodanno il nostro amico fotoreporter che ci ha lasciato qualche settimana fa.