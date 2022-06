Cava de’ Tirreni: indossa la maglietta della Salernitana in un negozio, 12enne minacciato e costretto a spogliarsi. Un bambino di 12 anni è stato minacciato a Cava de’ Tirreni perché indossava mascherina e maglietta della Salernitana.

A raccontare quanto è accaduta è stata la zia: “Sono salernitana, vivo a Cava da molti anni. Oggi pomeriggio mia nipote, col marito ed il figlio dodicenne sono venuti a fare compere qui a Cava. Anche loro sono di Salerno ma vengono spesso qua. In uno dei negozi in cui sono entrati per fare compere, si sono visti accerchiati da una ventina di ragazzi fuori dal negozio perché volevano picchiare il ragazzino, colpevole solo di avere la mascherina della Salernitana ed una maglietta nera con una scritta che riporta sempre alla Salernitana come squadra calcistica”.

“Mazze sui cruscotti delle auto, ragazzi che urlavano a mia nipote di far uscire il bambino. Alla fine, avendo chiamato anche i carabinieri, mio nipote è dovuto uscire dal negozio spogliato!”. La donna è amareggiata: “Ora vorrei rivolgermi a quei ragazzi, i quali, visto che avevano l’auto, sicuramente saranno grandi. Ma non vi vergognate? Un bambino di 12 anni, quanto schifo fate? Ma prendetevela con chi è più forte di voi, non con i bambini. Lo avete fatto uscire seminudo per una fede calcistica che non merita tifosi come voi. Mi fate pena. Poveri voi, povera Cava, povera Cavese”.