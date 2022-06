Cava de’ Tirreni e la Costa d’Amalfi insieme per il corteo storico del 25 giugno. Questa mattina 6 giugno 2022, presso il ristorante Antica Bagnara di marina Vietri S/M, si è tenuto un incontro organizzato dalle proloco Marcina città di Cava de’ Tirreni presieduta dal prof. Ferrigno Umberto quella di Cetara Presieduta dal Cav. Antonio De Santis, l’Ente Montecastello di Cava dei Tirreni presieduta da M. Sparano e la Proloco di Vietri sul Mare, presieduta da Cosmo Di Mauro anche consigliere e responsabile Unpli Costiera Amalfitana.

L’iniziativa prende le mosse da una idea del presidente Ferrigno subito sottoscritta ed avallata da tutti, e dalla consapevolezza che ripartendo dalla storia, l’identità e la cultura, un possono diventare volano per l’economia.

Hanno partecipato a questo incontro su invito del responsabile costa d’Amalfi UNPLI i sindaci Vincenzo Servalli di Cava dei Tirreni, Giovanni De Simone di Vietri sul Mare e Roberto Della Monica di Cetara.

L’incontro ha gettato le basi per la ripresa di un percorso storico folkloristico ed enoculturale, è stata data ampia disponibilità alla partecipazione al corteo storico del 25 giugno rievocante da 366 anni la peste a Cava de Tirreni.

Quest’ anno tornerà come in passato la partecipazione dei due comuni costieri con la rappresentanza dei pescatori con barche allestite, per l occasione con figuranti.

Il programma completo sarà illustrato, giovedì 9 giugno 2022 in una conferenza stampa alle ore 10.30 dandovi fin da ora appuntamento, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni con i propri vessilli e gonfaloni.

“Riteniamo che questa è una importante occasione per fare sistema e per valorizzare ed esportare il nostro folklore in Italia e nel mondo”.

“Questa è solo l’inizio di future collaborazioni – ha dichiarato il Presidente Ferrigno -, la ritrovata comunione d’intenti sarà volano per lo sviluppo dei territori gli ha fatto eco il sindaco De Simone, e per ulteriori iniziative tese ad avvicinare le comunità per creare formazione e cultura fare turismo di qualità anche in una ottica di formazione ed occupazione per giovani generazioni che si affacciano al mondo delle professioni”.