Cav. Attilio De Lisa: oggi ricorre il 30° anniversario di ordinazione episcopale di Papa Francesco!

AUGURI Sua Santità Papa Francesco!

La famiglia del Conte di San Francesco Cav. don Attilio De Lisa prega per te.

Oggi 28 giugno 2022 giorno di Sant’Attilio Soldato e Martire e Sant’Ireneo di Lione Vescovo, dal Cav. Attilio De Lisa attuale Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano dal 30 gennaio 2015 con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica oltre ad essere Cavaliere al merito della Repubblica Italiana presso la Prefettura di Salerno di cui onorificenza dal 27 dicembre 2018 con il Presidente Sergio Mattarella.

Inoltre presso la diocesi di Teggiano-Policastro appartenente è attuale Referente del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale e al Comune di Sanza della Provincia di Salerno Regione Campania dove vive insieme ai figli Rocco e Vincenzo è Referente del Parroco presso gli Uffici diocesani (originario di San Rufo).

Infine da Cattolico Cristiano praticante che lavora come dipendente di ruolo C.P.S. Infermiere dell’ASL Salerno, la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.

Dio è la mia Forza, in Lui Confido!