Castellammare: le celebrazioni di Sant’Anna alla chiesa del Purgatorio

L’appuntamento con uno dei culti più sentiti del Centro Antico

Tornano a Castellammare di Stabia, nella chiesa del Purgatorio (via del Gesù 20), le celebrazioni legate alla festività Sant’Anna, il cui culto è particolarmente radicato nel Centro Antico. La pietà popolare riconosce alla madre della Madonna e nonna di Gesù il patronato delle partorienti, delle madri di famiglia e delle vedove.

Durante i giorni delle celebrazioni si svolgerà l’annuale ostensione del meraviglioso gruppo scultoreo raffigurante Sant’Anna e la Madonna Bambina (secolo XIX) opera del maestro Francesco Citarelli e ‘replica’ in legno policromo del celebre busto in argento realizzato dallo stesso scultore per la Cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli. Una ulteriore peculiarità della statua della chiesa del Purgatorio è data dal fatto che, anticamente, era possibile staccarne una mano per venire incontro alla richiesta della pietà popolare di benedire (tramite contatto) i grembi delle partorienti e chiedere alla Santa il patrocinio per la buona riuscita del parto.

Le celebrazioni si svolgeranno da lunedì 18 luglio (ore 18,30) e saranno presiedute da don Antonino D’Esposito, padre spirituale della Confraternita del SS. Crocifisso e Anime Sante del Purgatorio: come da tradizione tutte le sere sarà cantata l’antica nenia in lingua napoletana in onore della Santa. Martedì 26 luglio, giorno della festa, saranno celebrate le Sante Messe alle ore 10,30 e alle 19: a conclusione della celebrazione serale vi sarà il rito della benedizione delle mamme in attesa.