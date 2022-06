Castellammare di Stabia, dal 6 al 7 giugno sospensione servizio idrico. Ecco le zone interessate

Castellammare di Stabia. Al fine di consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 20.00 di lunedì 6 giugno 2022 alle ore 07.00 di martedì 7 giugno 2022. Ecco le zone interessate:

– Trav. Cantieri Mercantili

– Trav. di via Don Bosco

– Trav. di via Fondo D’orto

– Trav. di via Petraro

– Trav. di via Savorito

– Trav. Fontanelle

– Trav. II di via Pozzillo

– Trav. Lattaro

– Trav. Tavernola

– Trav. Vecchia Fontanelle

– Via Alfredo Cottrau

– Via Allende

– Via Annunziatella

– Via Cupa San Marco

– Via Don Giovanni Minzoni

– Via Fondo D’orto

– Via Fontanelle

– Via Lattaro

– Via Lucrezio Tito Caro

– Via Napoli

– Via Passeggiata Archeologia

– Via Petraro

– Via Pioppaino

– Via Ponte della Persica

– Via Pozzillo

– Via Raiola

– Via San Benedetto

– Via Savorito

– Via Schito

– Via Tavernola

– Via Tommaso d’Amalfi

– Via Vecchie Fontanelle

– Viale Don Bosco

– Viale Libero D’Orsi

– Viale Vittoria

– Villa Arianna

– Tutte le relative traverse

Sarà fornito alla cittadinanza un servizio idrico sostitutivo con autobotte presso:

1) Via Savorito

2) Via Annunziatella

Dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 06/06/2022.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.