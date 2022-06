Castellammare di Stabia: Carabinieri forestali denunciano 2 persone per gestione illecita di rifiuti.

I carabinieri forestali della stazione di Castellammare di Stabia hanno denunciato due persone per gestione illecita di rifiuti. Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno ispezionato due attività in Via Fosso Luna e scoperto una ditta di lavorazione di metalli e una carrozzeria prive di autorizzazione amministrative e ambientali. I rifiuti, scarti delle lavorazioni, erano stoccati e gestiti senza alcun criterio. Sequestrati i due locali di 100 e 400 metri quadri. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni