Castellammare di Stabia . Bellissima iniziativa oggi della Fondazione Fanelli La Fondazione Maria Fanelli – Onlus è nata nella Comunità Parrocchiale “Maria SS.ma del Carmine” in Castellammare di Stabia (NA) per dare una risposta al problema delle dipendenze patologiche, già presenti nel territorio negli anni ’70. La fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale, della beneficenza e della formazione.

Più in particolare la fondazione ha per oggetto:

a) Sostenere le attività dell’Associazione denominata “Comunità Terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti Maria Fanelli”;

b) Sostenere le iniziative della S. Lucia Soc. Coop. Sociale a r.l. tese al reinserimento sociale e lavorativo dei giovani al termine del programma di recupero;

c) Promuovere ed incoraggiare iniziative nel campo della prevenzione della tossicodipendenza come centri per la formazione spirituale, culturale ed umana dei giovani; attività di formazione professionale, di carattere culturale e sportivo;

d) Incoraggiare e sostenere attività di intervento in ogni settore di disagio, in particolare dei giovani.