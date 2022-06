Castellamare: ragazze in coma dopo l’intervento estetico. Ragazza trentenne di Castellamare di Stabia insieme ad un altra ragazza, entrambe in coma dopo l’intervento estetico in una clinica di Caserta.

“È stato l’anestetico contaminato”. Rischia di morire ed è convita che se viva è grazie a Padre Pio.

È stata aperta un’inchiesta, della Procura di Santa Maria Capua a Vetere, che sta facendo chiarezza su quanto avvenuto alle due giovani donne e ad altri sei pazienti ricoverati con loro, tutti avvelenati. La relazione dei periti della Procura, che individua nell’anestetico come causa di quanto avvenuto ai pazienti. Le conseguenze più gravi le hanno subite le due giovani donne a cui è stato somministrato più anestetico perché dovevano sottoporsi ad interventi chirurgici più lunghi. Gli esperti hanno affermato che ciò è dipeso dal fatto che aperta una fiala di farmaco quest’ultima è stata utilizzata per più pazienti e nel frattempo si è danneggiata.