Castellamare: 600€ per lavorare al Supermercato si scatenano le polemiche. Castellammare di Stabia, cinque ore al giorno per 600 euro. La notizia fa subito scalpore e si diffonde rapidamente sul social Facebook, dove si scatena l’ira dei lettori che si esprimono con tantissimi commenti negativi e manifestano il loro malcontento per le condizioni di lavoro non solo poco conveniente economicamente ma soprattutto al di sotto dei salari minimi garantiti.