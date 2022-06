Capri ricorda Andrea Federico, il 18enne che ha perso la vita dopo un malore in spiaggia

La memoria di Andrea Federico è ancora viva nei cuori dei cittadini di Capri, che ricorderà il giovanissimo sabato 18 giugno alle ore 19:00 presso l’ex Cattedrale di Santo Stefano a Capri. Andrea, ricordiamo, ha perso la vita alcuni anni fa dopo un malore in mare. Da quel momento si è aperta una ferita che probabilmente mai si rimarginerà per i cittadini dell’Isola Azzurra e la famiglia del giovane. Il 18enne era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Nuovo Policlinico di Napoli dopo essere stato soccorso sulla spiaggia di Marina Grande mentre faceva il bagno. Portato a riva, Andrea era stato inizialmente assistito dalla Guardia Costiera, intervenuta con un defibrillatore, e dal personal del 118. Dopo il trasporto all’ospedale Calilupi di Capri, il 18enne era stato trasferito in elicottero in ospedale a Napoli dove è deceduto nel pomeriggio di martedì 18 giugno 2019.