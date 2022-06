Capri porge l’estremo saluto a Maria Libera Valente

Capri piange la scomparsa di Maria Libera Valente che lascia nel dolore i fratelli, la sorella, i cognati, gli amati nipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia amorevoli e le doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato sabato 25 giugno alle ore 10.00 nella ex Cattedrale di Santo Stefano in Capri.

La redazione di Positanonews è vicina al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze per il lutto che li ha colpiti.