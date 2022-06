Capri, il rapper Clementino si rilassa sull’isola azzurra in compagnia della fidanzata Martina

Il rapper Clementino, che da poco ha concluso la conduzione della trasmissione di Rai 2 “Made in Sud”, si rilassa a Capri in compagnia della fidanzata Martina Difonte con la quale si è regalato una passeggiata romantica a Marina Grande in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento. Dopo essersi concessi a foto e selfie con i fan Clementino e Martina hanno raggiunto la storica Piazzetta utilizzando la funicolare.

Dopo la pausa sull’isola azzurra Clementino raggiungerà la città di Napoli dove parteciperà al concerto dell’amico Gigi D’Alessio in Piazza Plebiscito.