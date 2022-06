Capri, domenica di relax per il cantautore Gigi D’Alessio che si gode la bellezza dell’isola azzurra

Grande successo venerdì scorso per il concerto di Gigi D’Alessio in Piazza Plebiscito, con il quale il cantautore ha voluto festeggiare nella sua Napoli i 30 anni di carriera. Piazza gremita ed ascolti da record anche in tv grazie alla diretta su Rai 1. Dopo questo bellissimo momento Gigi si è voluto regalare un momento di relax a Capri, per godersi il mare azzurro ed il sole della splendida isola.

A testimoniarlo la foto pubblicata sui social dalla “Capri Boat Service” che ha ospitato, a bordo di una delle sue barche, il cantautore napoletano che non si è sottratto ad un selfie ricordo in compagnia del comandante Davide.