Caos anche ad Agerola ed Amalfi: la Sita non riesce a rispettare gli orari, come detto pubblicamente anche dalla stessa azienda che si occupa dei trasporti in Costiera Amalfitana tramite il suo profilo Facebook. Sicuramente per domani, in occasione della Regata, consigliamo vivamente di andare ad Amalfi tramite le vie del mare.

Il caos è dovuto all’incremento dei turisti, ma anche dai pendolari del Sentiero degli Dei. Ci arrivano addirittura segnalazioni di scontri tra pendolari e turisti.