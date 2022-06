Caos al molo di Positano: motonavi sfrecciano tra le barche in rada

Un andirivieni assurdo e che non vede precedenti negli ultimi due anni, quello che sta registrando la costiera amalfitana da qualche giorno a questa parte. Non siamo neppure ufficialmente in estate, che già Positano pullula di turisti in arrivo da ogni dove. Autobus, yacht e traghetti, qualsiasi mezzo è lecito per raggiungere la città che tutti sognano, eppure anche oggi il caos che pesa sulle corse via mare si fa sentire: l’impellente bisogno di raggiungere il prossimo porto in orario costringe i capitani delle imbarcazioni di passeggeri a fare manovre – che rischiano di diventare anche pericolose – tra le barche e yacht in rada a Positano.