Campania: Sciopero dei camionisti dal 27 giugno. I camionisti hanno annunciato uno sciopero ad oltranza contro l’aumento del carburante, diesel e benzina; i malumori covano da alcuni giorni e stanno per esplodere sotto forma di un nuovo sciopero di massa, simile a quello di marzo. La miccia della protesta è scaturita dai nuovi rialzi dei prezzi del gasolio, ormai salito a 2,006 al litro, con un ulteriore rincaro di 7 centesimi in sette giorni. Il Codacons ha presentato un esposto in diverse Procure per stimolare un’inchiesta sugli aumenti ingiustificati delle ultime settimane, dietro i quali potrebbe nascondersi una strategia speculativa, visto che le quotazioni del petrolio non hanno subito rialzi.